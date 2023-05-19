Belçika Prensesi orduda askeri eğitim alacak

Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth ordunun bu yaz yapılacak askeri eğitim kampına katılacak.

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Belçika Prensesi orduda askeri eğitim alacak

21 yaşındaki Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth, temmuzdaki kamp öncesinde Kraliyet Askeri Akademisi'nde düzenlenen hazırlık kursuna katıldı.

Kraliyet ailesi, Akademide kullanılan silahlar değiştirildiği için Prenses Elisabeth'in kursta yeni silahlarla atış talimi yaptığını duyurdu. Prensesin özel kuvvetlerin kullandığı taarruz tüfeğiyle ateş ederken çekilen fotoğrafları da yayınlandı.

Belçika prensesi, 2021 yazında da akademinin üç haftalık yaz kampında askeri eğitim almış ve 1 yıllık askeri eğitimini tamamlamıştı.

Prenses Elisabeth, aynı yılın ekim ayında İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde 3 yıl sürecek tarih ve siyaset eğitimine başlamıştı.

Kaynak: AA

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