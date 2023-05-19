Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Japonya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabileceği bildirildi.

Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabilir

Resmi Kyodo ajansının Japon hükûmeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenskiy'nin zirve için Hiroşima'ya gelebileceği kaydedildi.

Planlanan zirve programı kapsamında liderlerin Ukrayna krizine odaklanan özel bir oturum düzenlemesi bekleniyor.

Muhtemel ziyareti halinde Zelenskiy'nin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi olacak.

Zelenskiy'nin, liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtildi.

Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderlerinin katıldığı zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.

Zirveye Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.

G7, küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı
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