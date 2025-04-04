Batı Şeria'da 1 Filistinli İsrail Saldırısında Öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Kızılay ekipleri İsrail askerlerinin Cenin kentinde açtığı ateş sonucu ölen Hüseyin Cemil el-Hardan'ın naaşını teslim aldı. İsrail askerlerinin kurşunlarının hedefi olan Hardan'ın naaşı Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hardan'ın hayatını kaybetmesiyle İsrail ordusunun Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı saldırılarda ölen Filistinli sayısı 36'ya yükseldi.

BATI ŞERİA'DAKİ ZULÜM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

Kaynak: AA