Balkanlar'da büyük elektrik kesintisi: Hayat durma noktasına geldi

Balkan ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta elektrik kesintisi yaşandı. Bölgede daha önce örneğine rastlanmayan elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi.

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Balkanlar'da büyük elektrik kesintisi: Hayat durma noktasına geldi

Balkanlar’da yaşanan elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. Bölge ülkelerinden yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Bosna Hersek ve Karadağ’da arıza nedeniyle elektrik dağıtım sistemi neredeyse tamamen hizmet dışı kaldı.

KARADAĞ

Karadağ Enerji ve Madencilik Bakanı Sasa Mujovic, basına yaptığı açıklamada elektrik sistemindeki arızanın sebebinin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle artan elektrik kullanımından kaynaklı aşırı yüklenme olduğunu söyledi. Karadağ Elektrik Dağıtım Sistemi (CEDIS) tarafından yayınlanan açıklamada, “Karadağ’ın neredeyse tamamı şebekedeki arzılar nedeniyle elektriksiz kaldı” denildi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek’te ülke genelinde yaşanan kesinti nedeniyle trafik lambaları hizmet dışı kalırken, birçok işletme faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Başkent Saraybosna’da tramvay ve troleybüs seferleri durdu.

Bosna Hersekli yetkililer, bölgeyi etkisine alan elektrik kesintisinin Karadağ’daki güç şebekesinde yaşanan bir problemle başladığını belirtti. Bosna Hersek’in kamu elektrik hizmeti sağlayıcı firması Elektroprivreda tarafından yayınlanan açıklamada, elektrik kesintisinin nedeninin bölgede yaşanan bir iletim hattı arızası olduğu ve bu arızanın Bosna Hersek’teki elektrik sistemini de etkilediği ifade edildi.
Elektrik kesintisi, Hırvatistan’ın başta Dalmaçya kıyıları olmak üzere belirli bölgelerinde de etkili oldu. Hırvatistan da elektrik sistemindeki arızanın Karadağ’da başladığını ve kesintinin Karadağ’ın ardından Bosna Hersek ve Hırvatistan’ı etkilediğini yazdı. Hırvatistan’ın Split kentinde trafik lambalarının hizmet dışı kalması nedeniyle çok sayıda polis sahaya gönderildi. Elektrik kesintisine alışveriş merkezlerinde yakalananlar, kesintiyle birlikte toplu şekilde araçlarına dönünce AVM’lerin garajlarında trafik sıkışıklığı yaşandı.

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ARNAVUTLUK

Arnavutluk’ta ise başkenti Tiran, Durres, İşkodra ve Saranda’nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde kesinti meydana geldi.

Yerel saatle 12.20 sıralarında başlayan kesinti sonrasında yaklaşık bir saat içerisinde çeşitli bölgelere kademeli olarak yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Arnavutluk Bosna Hersek Karadağ Hırvatistan Elektrik
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