'Kuran'a saygısızlık' iddiası: Bir kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü

Pakistan’da bir kişi, Kuran’a saygısızlık gerekçesiyle kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü.

Son Güncelleme:
'Kuran'a saygısızlık' iddiası: Bir kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü


Pakistan’da bir kişi Kuran’a saygısızlık ettiği gerekçesiyle kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü. AFP’nin haberine göre güvenliği için karakolda tutulan adam, kalabalık tarafından kaçırıldı, ardından da öldürüldü.

BBC Türkçe’nin AFP’ye dayandırdığı bilgiye göre Svat bölgesinden bir polis kaynağı, “20’si akşamı Madyan şehrinde bir adam Kuran’ı yaktığı gerekçesiyle bölgede yaşayanlar tarafından ele geçirildi. Polis müdahale etti, bu kişiyi kurtardı ve bölgedeki bir karakola getirdi” dedi. Bu kişinin bölgeden olmadığına da dikkat çekildi.

Eskişehir'de Kuran yırtan kişi gözaltına alındıEskişehir'de Kuran yırtan kişi gözaltına alındıGüncel

Aynı polis kaynağı, kızgın kalabalığı dağıtmak için polisin havaya uyarı ateşi açtığını, ancak bunun insanları daha çok kızdırdığını, sayısı polisten fazla olan kişilerin adamı karakoldan çekerek çıkardığını ve sopalarla dövdüğünü anlattı.

Daha sonra da bu kişinin üzerine yağ döküldükten sonra ateşe verildiğini ekledi.
Bir başka bölge yetkilisi de yaşananları doğrulayarak, bu kişinin öldürüldükten sonra kızgın kalabalığın polisi taşladığını ve polisin de karakolu terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Son Güncelleme:
Lokum tadında tavuk pişirmenin sırrı! Tavuk sote yaparken böyle pişirilmeliymiş Lokum tadında tavuk pişirmenin sırrı! Tavuk sote yaparken böyle pişirilmeliymiş
Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo
Azerbaycan'da genel seçimler iki ay öne alındı Azerbaycan'da genel seçimler iki ay öne alındı
Alman ordusundan 8,5 milyar Euro'luk silah siparişi Alman ordusundan 8,5 milyar Euro'luk silah siparişi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor
İslam Memiş 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi İslam Memiş: Kuyumcularda kuyruk oluşacak