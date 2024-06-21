'Kuran'a saygısızlık' iddiası: Bir kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü



Pakistan’da bir kişi Kuran’a saygısızlık ettiği gerekçesiyle kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü. AFP’nin haberine göre güvenliği için karakolda tutulan adam, kalabalık tarafından kaçırıldı, ardından da öldürüldü.

BBC Türkçe’nin AFP’ye dayandırdığı bilgiye göre Svat bölgesinden bir polis kaynağı, “20’si akşamı Madyan şehrinde bir adam Kuran’ı yaktığı gerekçesiyle bölgede yaşayanlar tarafından ele geçirildi. Polis müdahale etti, bu kişiyi kurtardı ve bölgedeki bir karakola getirdi” dedi. Bu kişinin bölgeden olmadığına da dikkat çekildi.

Aynı polis kaynağı, kızgın kalabalığı dağıtmak için polisin havaya uyarı ateşi açtığını, ancak bunun insanları daha çok kızdırdığını, sayısı polisten fazla olan kişilerin adamı karakoldan çekerek çıkardığını ve sopalarla dövdüğünü anlattı.

Daha sonra da bu kişinin üzerine yağ döküldükten sonra ateşe verildiğini ekledi.

Bir başka bölge yetkilisi de yaşananları doğrulayarak, bu kişinin öldürüldükten sonra kızgın kalabalığın polisi taşladığını ve polisin de karakolu terk etmek zorunda kaldığını söyledi.