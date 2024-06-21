Yunanistan'da Kovid-19 alarmı: Hastaneye yatırılan hasta sayısı 324'e yükseldi

Yunanistan'da Kovid-19 vakalarında artış meydana geldi. Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324'e yükseldi.

Yunanistan'da Kovid-19 alarmı: Hastaneye yatırılan hasta sayısı 324'e yükseldi

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.

Kovid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi. Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.

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Kaynak: AA

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