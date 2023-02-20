BAFTA ödül töreninde depremde hayatını kaybedenler anıldı

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre En İyi Çıkış (İngiliz yazar, yönetmen ve yapımcı) dalında ödüle layık görülen Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, ödül konuşmasında filmde yer alan Türk ekibe özel bir teşekkürde bulundu.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremleri hatırlatan Wells, “Filmde çalışan Türk ekibe de özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Ekibimizin çoğu Türk'tü. Türkiye ve Suriye'ye etki eden depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum” dedi. Film, bir kız çocuğunun babasıyla birlikte Türkiye’de yaptığı tatili konu ediniyor.

Wells, diğer pek çok sanatçı gibi, törene depremzedelere ve depremden dolayı yerlerinden olan insanlara dayanışma mesajı göndermek için kıyafetine mavi kurdele takarak katıldı.

Mavi kurdele takan isimlerden biri de Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal’di.

Mescal, neden mavi kurdele taktıklarına ilişkin soruyu, “Yaşanan felakete bir şekilde vurgu yapmak gerçekten önemliydi” diye yanıtladı.

Mescal, “Ölü sayıları her geçen gün artıyor. Ne denebilir ki, gerçekten çok üzücü” dedi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı. Verdiği röportaj sırasında Mescal’in yanına gelen Blanchett, arkadaşının kurdelesine dokunarak teşekkür etti.

“All Quiet On The Western Front” (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminin yönetmeni Edward Berger, “The Banshees of Inisherin” filminin başrol oyuncusu Colin Farrell, “Everything Everywhere All at Once” (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filminin oyuncularından Jamie Lee Curtis ile Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı.

PA Haber Ajansı’ına konuşan Curtis, mavi kurdeleleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçilerinden biri olan Blanchett’in ricasıyla taktıklarını söyledi.

UNHCR, geçen yıl 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde ünlü isimlerden, yerlerinden edilmiş insanlarla dayanışma ve mülteci konusunda farkındalık yaratmak için mavi kurdele takmalarını istemişti. Bu, “#withrefugees” (“#MültecilerleBirlikte”) etiketiyle bir sosyal medya kampanyasına da dönüşmüştü.

Bu yıl BAFTA’ya All Quiet On The Western Front filmi damga vurdu.

Ödüller öncesinde 14 dalda aday gösterilen film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Sinematografi de dahil olmak üzere toplam yedi dalda ödüllere layık görüldü. Almanca film, BAFTA’da İngilizce olmayan bir filmin aldığı en çok ödülü de toplayarak rekor kırdı.

The Banshees of Inisherin ve Elvis filmleri de dörder dalda ödül aldı.

Tár filmdeki rolüyle Cate Blanchett, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü; Elvis’teki rolüyle de Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem