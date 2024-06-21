Azerbaycan'da genel seçimler iki ay öne alındı

Azerbaycan'da genel seçimler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla iki ay öne alındı.

Azerbaycan'da genel seçimler iki ay öne alındı

Azerbaycan Milli Meclisinde "Parlamentoyu feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulması önerisi kabul edildi.

Milli Mecliste Yeni Azerbaycan Partisinin, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimlerin iki ay öne alınması" önerisi görüşüldü.

Görüşmelerde Yeni Azerbaycan Partisinin önerisi, diğer partiler ve bağımsız milletvekillerince de desteklendi ve "Meclisi feshetmesi ve genel seçimlerin öne alınması" için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunulması kararı alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Azerbaycan çağrısıAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Azerbaycan çağrısıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Azerbaycan Genel seçim
Moskova’yı fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı Moskova’yı fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
Tacikistan'da milli kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı Tacikistan'da milli kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı
Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu
Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem