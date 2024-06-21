Tacikistan'da milli kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı

Tacikistan’da ulusal kültüre aykırı kıyafetler ve çocukların bayramlık toplamak için ev ev dolaşmaları yasaklandı.

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Tacikistan'da milli kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Parlamentoda kabul edilen "Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi" ile "Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi Sorumluluğu" kanunlarında değişiklikler öngören yasayı imzaladı.

Buna göre, ulusal kültüre aykırı kıyafetlerin ticareti ve kullanımı ile çocukların ev ev gezerek bayramlık isteme adeti "iydgardak"a yasak getirildi.

Değişikliklerle milli kültürel değerlerin korunması, batıl inanç ve aşırıcılığın önlenmesi, merasim ve bayramlarda israfa yer verilmemesi amaçlanıyor.

Kurallara uymayanların cezalandırılmasını öngörülen yasa değişikliğinde hangi kıyafetlerin milli olmadığı ve ulusal kültüre yabancı olduğuna dair herhangi bir açıklık getirilmedi.

"Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi" Yasası, düğün ve merasimlerde israfın önlenmesi amacıyla 2007’de kabul edilmişti.

Geçen yıl kamuoyuna sunulan yasa değişikliği tasarısı, "kıyafet yasağı" olarak değerlendirilerek farklı tartışmalara yol açmıştı.

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"Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi" ile "Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi Sorumluluğu" yasa değişiklikleri, 19 Haziran’da Tacikistan Parlamentosunda kabul edilmesinin ardından imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunulmuştu.

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