Azerbaycan'dan, Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını sınır dışı etme kararı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki iki çalışanı "istenmeyen kişi" ilan ederek, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

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Azerbaycan'dan, Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını sınır dışı etme kararı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'un bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Büyükelçi Buayon'a, iki çalışanının 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin tebliğ edildiği kaydedildi.

Söz konuşu iki diplomatın, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken, büyükelçiye Azerbaycan'ın protesto notası da takdim edildi.

Kaynak: AA

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