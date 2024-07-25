Azerbaycan Ermenistan İHA'sını uzaklaştırdı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı uzaklaştırdığı bildirildi. Ermenistan İHA'sının keşif uçuşu yaptığı bildirildi.

Azerbaycan Ermenistan İHA'sını uzaklaştırdı

Ermenistan’a ait İnsansız Hava Aracı (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.55 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, İHA’nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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