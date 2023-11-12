Avustralya Dışişleri'nden Gazze'de 'ateşkes' çağrısı: 'İnsanlık faciasından endişeliyiz'

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, "Gazze’deki insanlık faciasından derin endişe duyduğunu" belirterek, çatışmalara insani ara verilmesi çağrısını yineledi. İsrail'in Filistin'e saldırılarında atılacak bir sonraki adımın ateşkes olması gerektiğini vurgulayan Wong, İsrail'i uluslararası yasalara göre hareket etmeye çağırdı.

Öte yandan Avustralya’da on binlerce kişi, Filistin'e desteklerini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerini göstermek için protesto gerçekleştirdi. AA'nın aktardığına göre göstericiler, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki Victoria Devlet Kütüphanesi'nin önünde bir araya gelerek parlamento binasına yürüdü.

45 BİN KİŞİ KATILDI

Polis yetkilileri, Gazze'ye yapılan kuşatmanın sonlandırılması ve ateşkes çağrısı yapan kalabalığın yaklaşık 45 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Gösterideki konuşmacılar, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını "etnik temizlik" şeklinde tanımlarken, bölgedeki hastanelerin bombalanmasını kınadı. Binlerce kişiden oluşan başka bir grup da Filistin'e desteklerini Queensland eyaletinin Brisbane şehrinde gösterdi. Katılımcılar, "Özgür Filistin" ve "derhal ateşkes" sloganları atarak Gazze’deki insani krizin sona ermesi çağrısı yaptı.