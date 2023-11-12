Sirkten kaçan aslan sokaklarda gezdi: Belediye başkanı vatandaşları uyardı

Sirkten kaçmayı başaran aslan sokaklara inerek panik yarattı.

Roma'da çekilen görüntülerde aslanın gece vakti sokakları turladığı görüntüleniyor.

Yaşanan olay hakkında konuşan şehrin belediye başkanı Alessandro Grando bölgede yaşayanları, “Evden çıkmayın. Polis aslanı yakalamaya çalışıyor”diyerek uyardı.

Belediye başkanı ayrıca Roma sakinlerine evden çıkmayın uyarısında bulundu.

Aslanı yeniden sirke taşımak için çalışmalar sürerken tarihi Aurelia Caddesi'nin kapatılığı öğrenildi. RaiNews, hayvanın yakalanması için polis ve itfaiye ekiplerinin birlikte çalıştığını duyurdu. İtalyan Corriere della Sera gazetesi ise arama ekibinde yer alan bir veterinerin tüfekle sakinleştirici mermi fırlattığını fakat isabet sağlayamadığını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem