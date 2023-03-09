Göç etmek zorunda kalan Ukraynalı kadınlar fuhşa zorlanıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Valiant Richey, savaş nedeniyle Avrupa'ya göç eden Ukraynalı kadınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Richey, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası insan kaçakçılığının arttığını belirterek, çok sayıda savunmasız çocuk ve kadının Avrupa ülkelerine geçmeye çalıştığını söyledi.

Ülkesinden göç etmek zorunda kalan Ukraynalıların genellikle Avrupa'ya iltica ettiğini dile getiren Richey, "Avrupa'ya gelen Ukraynalıların bir kısmı Batı dillerini konuşamıyor, işleri ya da paraları yok, bu yüzden çok savunmasızlar. Onların güvenliği bizi çok endişelendiriyor" dedi.

Valiant Richey, AGİT'in yaptığı araştırmaya göre 8 milyon Ukraynalı kadın ve çocuğun Avrupa'ya göç ettiğini ifade ederek, Avrupa'da cinsel saldırı ve istismara uğrayan Ukraynalıların sayısının kesin olarak bilinemediğini kaydetti.

Cinsel saldırı faillerinin büyük kısmının bulunamamasının endişe kaynağı olduğuna dikkati çeken Richey, "Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan Ukraynalı kadınlar tehdit, şantaj ve zorla tuzağa düşürülüyor. Sadece vakaları tespit etmekle kalmayıp çok daha fazlasını yapmalıyız" diye konuştu.

Richey, Avrupa'ya göç eden bazı Ukraynalı kadınların fuhuş çetelerinin tuzağına düştüğünü aktararak, çetelerin bu kadınları "kolay hedef" olarak gördüğünü belirtti.

Fuhuş çetelerinin özellikle tek başına kalan Ukraynalı kadınları yüksek ücretle işe alma vaadiyle kandırdığını belirten Richey, Ukraynalı kadınların önce gece kulübü ve bar gibi mekanlarda çalıştırıldığını, ardından da fuhşa zorlandıklarını anlattı.

Richey, Avrupa'da internet arama motorlarından yapılan Ukraynalı kadınlarla ilgili cinsel içerikli aramaların savaş öncesi döneme göre yüzde 300 arttığı bilgisini paylaşarak, bu durumun son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

UKRAYNALI KADINLAR IÇIN KAMPANYA BAŞLATTI

AGİT'in, Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan Ukraynalı kadınları korumak için projeler hazırladığını belirten Richey, Avrupa'daki polis teşkilatlarına, acil çağrılara hızlı müdahale için Ukraynaca kursu verildiğini, ayrıca kadınların cinsel istismara karşı bilinçlendirilmesi için seminerler düzenlendiğini dile getirdi.

Richey, Avrupa'da son 4 ayda Ukraynalı mültecilere yönelik nefret söylemlerinin arttığını tespit ettiklerini kaydederek, cinsel saldırı ve insan kaçakçılığının bu söylemlerle paralel ilerlediğini vurguladı.

AGİT'in, Ukraynalı kadınları cinsel istismardan korumak için "Be Safe" (Güvende Ol) adında kampanya başlattığını ifade eden Richey, kampanyayla kadınları her türlü cinsel saldırı konusunda bilinçlendirmeyi ve kamuoyu oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA