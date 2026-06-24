Avrupa’da Aşırı Sıcak Alarmı: Belçika’da Ulusal Kriz İlan Edildi, Tren Seferleri İptal

Belçika'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde 'ulusal sıcak hava alarmı' ilan edildi. Sıcaklıkların 38 dereceyi bulması beklenen ülkede turuncu alarm verilirken, yüzlerce tren seferini iptal etti.

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Avrupa’da Aşırı Sıcak Alarmı: Belçika’da Ulusal Kriz İlan Edildi, Tren Seferleri İptal
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Belçika Ulusal Kriz Merkezi, Halk Sağlığı Bakanlığı, Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) ve ilgili kurumların yaptığı toplantının ardından ulusal sıcak hava planı kapsamında alarm aşamasının ülke genelinde yürürlüğe girdiğini açıkladı.

TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖRECEK

Açıklamada, son günlerde Belçika'da yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği ve en az pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

Bugünden itibaren Belçika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların sağlık üzerinde ciddi risk oluşturabilecek 35 dereceyi aşmaya başlayacağına ve cuma günü 38 dereceyi göreceğine dikkat çekilen açıklamada, ülke genelinin neredeyse tamamında turuncu sıcak hava uyarısının geçerli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gece sıcaklıklarının da olağanüstü yüksek seviyelerde kalacağı ve ozon yoğunluğunun gelecek günlerde önemli ölçüde artacağı bildirildi.

Turuncu alarmın, sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması halinde devreye girdiği anımsatılan açıklamada, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, güneş altında uzun süre kalmamaları, öğlen saatlerinde ağır fiziksel faaliyetlerden kaçınmaları, uygun kıyafetler giymeleri, serin ortamlarda bulunmaları ve sağlık durumlarını yakından takip etmeleri tavsiye edildi.

100 SEFER ASKIYA ALINDI

Öte yandan Belçika Demir Yolları (SNCB), aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba ile cuma günleri arasında günde yaklaşık 100 tren seferini iptal ettiğini açıkladı.

Kararın yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığına işaret edilen açıklamada, özellikle hassas gruplara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Belçika Sıcak Hava
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