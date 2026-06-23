Fransa, Tarihinin En Sıcak Gününü Yaşadı: Eyfel Kapandı, Eğitime Ara Verildi

Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı, yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi.

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Fransa, Tarihinin En Sıcak Gününü Yaşadı: Eyfel Kapandı, Eğitime Ara Verildi
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gecenin ortalama 21,6 dereceyle Fransa tarihinin en sıcak gecesi olduğu belirtildi. Açıklamada, birçok vilayette alarm seviyesinin turuncu ve kırmızıya yükseltildiği kaydedilirken aşırı sıcak havaların ülkede 25 Haziran'a kadar etkili olacağı ifade edildi.

Ülke genelinde gün içinde ortalama sıcaklığın 29,8 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bugünün Fransa tarihinin en sıcak günü olduğu bildirildi.

1800 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulunda ülkede etkili olan aşırı sıcakların eğitim üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Geffray, aşırı sıcaklar nedeniyle ülkedeki yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildiğini, 8 bin okulun ise eğitim öğretim saatlerinde değişikliğe gittiğini kaydetti.

Fransa, Tarihinin En Sıcak Gününü Yaşadı: Eyfel Kapandı, Eğitime Ara Verildi - Resim : 1

EYFEL ERKEN KAPANDI

Turistlerin uğrak noktalarından olan Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, sıcak havalar nedeniyle kapılarını bugün ziyarete erken kapattı. Kulenin önündeki bilgi panosunda yer alan açıklamaya göre, aşırı sıcaklardan dolayı yapı, yerel saatle 16.00'da ziyarete kapatıldı.

Kaynak: AA

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