Avrupa bununla çalkalanıyor: Eşcinsel başbakan sevgilisini bakan yaptı

Fransa’da Mayıs 2022’den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne 8 Ocak'ta istifa kararı aldı. Bu karar sonrasında Başbakanlık görevine Eğitim Bakanı Gabriel Attal getirildi. Ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı olan Attal'ın yeni kabinesinde ise sevgilisine de yer verdi. Attal, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Stephane Sejourne'u getirdi.

ATTAL YENİ KABİNEYİ KURDU

Fransa'da 8 Ocak'ta Elisabeth Borne ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine getirilen Gabriel Attal'ın kurduğu kabine açıklandı.

SEVGİLİSİNİ DIŞİŞLERİ BAKANI YAPTI

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine, Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne getirildi. 38 yaşındaki Sejourne, Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç dışişleri bakanı oldu.

2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı görevini üstlenen Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu. İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı.

Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanlığının başına getirildi. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak çalışmıştı. Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi.

Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliğine gidildi. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak. Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek.

GÖREVİNE DEVAM EDEN İSİMLER

Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau bulunuyor.