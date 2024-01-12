Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL hibe desteği

Türkiye'nin Azerbaycan'a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisi inşası için 250 milyon TL hibe sağlayacağına yönelik milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL hibe desteği

Ankara'da 25 Aralık 2023 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Türkiye, Azerbaycan'a 'Türkiye- Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi' projesi kapsamında 250 milyon TL'ye kadar hibe sağlayacak.

Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı, Azerbaycan adına Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre; Türkiye tarafından sağlanan hibe, projenin finansmanında kullanılacak.

Proje maliyetinin 250 milyon TL'den az olması halinde ise Azerbaycan kalan bakiye üzerinde hak iddia etmeyecek.

Hibe anlaşması altında finanse edilecek projeye ait yapım işlerini yürütecek müteahhitlik firması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan benzer işlerin ihalelerinde yeterlilik alabilen Türk menşeili veya en az yüzde 51 hissesi Türk firmasına ait olan Azerbaycan-Türk ortaklığı firmaları arasında 4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilecek ihale süreci ile belirlenecek.

Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL hibe desteği - Resim : 1

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