İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24 bine dayandı
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi.
Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.
CAN KAYBI SAYISI 24 BİNE DAYANDI
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldiğini duyurdu.
1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
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