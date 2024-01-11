Ailesinden açıklama: Sırbistan muhalefet lideri gizli servis tarafından işkence gördü, felç kaldı

Sırbistan muhalefet lideri Nikola Sandulović'in gözaltındayken ülkenin gizli servisi tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Ailesi, Sandulović'in saldırı nedeniyle kısmen felç kaldığını söyledi.

Ailesi, Sırbistan muhalefet lideri Sandulović'in 1988 ve 1989'daki Kosova bağımsızlık savaşı sırasında Sırpların Arnavutlara karşı işlediği suçlar için özür dilemesinin ardından 3 Ocak'ta evinden gözaltına alındığını açıkladı. Sandulović'in kızı Karla, babasının tutulduğu Belgrad'daki askeri tesisten sivil bir hastaneye nakledilmesi çağrısında bulundu.

SAĞ TARAFI TAMAMEN FELÇLİ

Siyasetçinin avukatlığını üstlenen Justice Abroad'un direktörü Michael Polak aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İletişim kurabiliyor ama sağ tarafı tamamen felçli; tekerlekli sandalyede ve sağlık durumu çok kötü" dedi.

Aile, Sırp Cumhuriyetçi Partisi lideri ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ni (SNS) düzenli olarak eleştiren Sandulović'in zehirlenmiş olabileceğine inanıyor. Avukatlar, Sandulović'i doktor ve avukatlara tam erişimi olan sivil bir tesise götürene kadar sağlığı ya da saldırı hakkında hiçbir şeyi doğrulayamayacaklarını söyledi.

"SIRP İSTİHBARAT SERVİSİ TARAFINDAN İŞKENCE GÖRDÜ"

Polak, BM İşkenceye Karşı Komite'ye acil bir başvuruda bulunarak böyle bir işlemin yapılmasını resmen talep etti. Sandulović'in "Sırp istihbarat servisi tarafından ele geçirildiğini, ardından keyfi olarak alıkonulduğunu ve işkence gördüğünü" söyledi.

Polak, "Çok kötü dövülmüş. Kaburgasında kırık var. Eve döndüğünde bilinci gidip geliyordu ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirememekten şikayet ediyordu" dedi. Buna rağmen Sandulović evine döndükten bir gün sonra Sırp polisi tarafından tutuklandı ve Çarşamba sabahına kadar ailesine gösterilmedi.

NE OLMUŞTU?

Sandulović, Kosova'nın bağımsızlık savaşı sırasında 1998 yılında Sırp polisi tarafından 57 aile üyesiyle birlikte öldürülen Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kurucularından Adem Jashari'nin mezarını ziyaret ettiği geçen yıla ait bir videoyu yeniden yayınladıktan sonra devlet medyasında sert bir şekilde eleştirilmişti. Sandulović, Şubat 2023'te yaptığı bu ilk ziyaret esnasında özür dilemişti. Geçtiğimiz iki hafta içinde başka bir özürle birlikte videoyu yeniden yayımlayarak bazı yerel medyanın eleştirilerinin hedefi oldu.