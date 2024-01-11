Epstein'in kara kaplı defterinden çıkan o isim şaşırttı: 'Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım'

Jeffrey Epstein'in seks adası arşivinde birçok ünlü isim var. İddialara göre bu liste Mossad'ın eline geçti. Hatta bazı uluslararası hesaplar Epstein'in İsrail'e çalıştığını da belirtiyor. Epstein'in seks adasında video odası olduğu da biliniyor.

MİDE BULANDIRAN PEDOFİLİ LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!

Epstein'in eski çalışanlarından Alessi, Prens Andrew'in sürekli Epstein'in evine geldiğini ve pedofili partilerine katıldığını açıkladı. Trump'ın da evi ziyaret ettiği iddialar arasında. Yasak aşkla dünyanın gündemine gelen Bill Clinton da Epstein'in müşterilerinden biriydi! Heidi Klum, Alberto Pinto, Linda Pinto, Miley Cyrus, John Travolta, Lady Gaga, Qentin Tarantino, Kevin Spacey, Madonna, Mandy Ellison gibi isimlerin de bu listede yer aldığı iddia edildi!

FATİH ALTAYLI'DAN EPSTEİN YORUMU! 'GÖZÜME KULAĞIMA İNANAMADIM'

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında hem Epstein skandalını hem de New York'ta yer altından çıkan sinagogları değerlendirdi. Mynet'in haberine göre Altaylı şunları söyledi:

'Jeffrey Epstein dosyasında adı geçen isimlerin bazılarına çok şaşırdım! Prince Andrew ismine şaşırmadım Bill Clinton ismine şaşırmadım. Ama ünlü fizikçi Stephen Hawking ismini görünce çok şaşırdım. Gözüme kulağıma dilime dinime hiçbir şeye inanamadım. Sen bu çarkın içine nasıl girdin?

Woody Allen ismine de şaşırmadım onun sapıklığını zaten dünya biliyor. Noam Chomsky ve Stephen Hawking ismine çok şaşırdım. New York'taki sinagog işi de bizdeki tarikat yurtlarıyla benzer özellikler çıkıyor. Eğer bir yerde aşırı bağnazlık, sözde muhafazakarlık varsa bu suçlar bu sapkınlıklarda fazlalık olmaması pek mümkün değil. Bu ister kilise olsun ister sinagog olsun ister tarikat yurdu olsun bunların hepsi aynı. Siyasal islam kötü de siyasal hristiyanlık iyi mi?'





