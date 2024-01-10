Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı!

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalar kamuoyunun erişimine açıldı. Dosyada, siyaset, sanat, hukuk dünyasından birçok ismin adı da ortalığa saçıldı. İşte dosyada adı geçen kişilerden bazıları!

ABD Donald Trump Bill Gates Kevin Spacey
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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 1

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar yayımlandı.

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 2

Epstein davasındaki belgelerin ilk 4 kısmı sırayla kamuoyunun erişimine açılmaya başlanmıştı. Bugün yayımlanan 5’inci dosyayla birlikte, dosyaların tamamı kamuoyunun erişimine açılmış oldu.

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 3

Dosyaların yayımlanması dünyada büyük yankı uyandırırken, Epstein dosyasına siyasetten, sinema dünyasında, avukatlardan valilere kadar dünyaca ünlü birçok kişinin de adının karıştığı ortaya çıktı.

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 4

Dosyada adı geçen dünya siyaset liderlerinden sanatçılara kadar adı geçen kişilerden bazıları şöyle:

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 5

Prens Andrew

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 6

Eski ABD Başkanı Bill Clinton

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 7

Eski ABD Başkanı Donald Trump

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 8

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 9

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 10

Aktör Kevin Spacey

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 11

Şarkıcı Michael Jackson

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 12

İllüzyonist David Copperfield

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 13

Avukat Alan Dershowitz

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 14

Eski New Mexico Valisi Bill Richardson

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 15

İş insanı Bill Gates

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Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı! - Resim: 16

Bilim insanı Stephan Hawking

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