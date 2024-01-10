Aralarında kimler var kimler... Jeffrey Epstein dosyası açıldı, isimler ortalığa saçıldı!
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalar kamuoyunun erişimine açıldı. Dosyada, siyaset, sanat, hukuk dünyasından birçok ismin adı da ortalığa saçıldı. İşte dosyada adı geçen kişilerden bazıları!
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar yayımlandı.
Epstein davasındaki belgelerin ilk 4 kısmı sırayla kamuoyunun erişimine açılmaya başlanmıştı. Bugün yayımlanan 5’inci dosyayla birlikte, dosyaların tamamı kamuoyunun erişimine açılmış oldu.
Dosyaların yayımlanması dünyada büyük yankı uyandırırken, Epstein dosyasına siyasetten, sinema dünyasında, avukatlardan valilere kadar dünyaca ünlü birçok kişinin de adının karıştığı ortaya çıktı.
Dosyada adı geçen dünya siyaset liderlerinden sanatçılara kadar adı geçen kişilerden bazıları şöyle:
Prens Andrew
Eski ABD Başkanı Bill Clinton
Eski ABD Başkanı Donald Trump
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak
Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore
Aktör Kevin Spacey
Şarkıcı Michael Jackson
İllüzyonist David Copperfield
Avukat Alan Dershowitz
Eski New Mexico Valisi Bill Richardson
İş insanı Bill Gates
Bilim insanı Stephan Hawking