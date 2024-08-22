Avrupa Alarma Geçti! Yeni Varyant Fransa’da Tespit Edildi

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda ölümle sonuçlanan mavi dil virüsü Avrupa’yı alarma geçirdi. Mavi dilin yeni varyantı, ilk olarak Hollanda çiftliklerinde patlak verdikten sonra Avrupa genelinde tespit edildi.

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Avrupa Alarma Geçti! Yeni Varyant Fransa’da Tespit Edildi

Belçika'da koyun, keçi, sığır ve ineklerde görülen mavi dil hastalığı Fransa'ya da sıçradı. Isere bölgesinde, virüsün yeni bir varyantının sığırlarda görüldüğünü bildirildi. Koyun, keçi, sığır ve inekleri etkileyen "mavi dil hastalığı" olarak bilinen virüs kaynaklı hastalığın Nord, Aisne ve Ardennes bölgelerinde de tespit edilmesi, daha büyük bir salgının belirtisi olabileceği yönündeki endişeleri arttırdı.

100 VAKA DAHA VAR

Küçük tatarcıklar tarafından taşınan virüs, koyun ve sığırlarda ağız ülserlerine, nefes almada zorluğa ve ateşe neden olabiliyor. Bazı durumlarda ölüme dahi yol açabiliyor. Fransız hükümetine göre, şu ana dek 31 hayvana virüs bulaşırken, yerel yetkililer ise yaklaşık 100 vaka daha olduğundan şüpheleniyor.

Polienas'ta koyun çiftçisi Cedric Ruzzin, 150 hayvanından 55'inin öldüğünü belirterek, "Bu hayvanlar etkilenmiş durumda. Kilo kaybettiler, salyaları akıyor ve şişiyorlar. Ateşi 40'ın üzerinde olan hayvanlarım var," dedi.

TESPİT ETMEDE GEÇ KALINIYOR

Yetkililer, çiftliklerin ve yerel yönetimlerin virüsün yeni varyantını tespit etmekte geç kaldığını, bu nedenle de hastalığın önlenemeden çoktan sığır sürülerine yayıldığını belirtiyor. Isere Sağlık Savunma Grubu Direktörü Aurore Tosti, "Hastalığın kendisini tedavi edemezsiniz. Sadece semptomları hafifletmeye ve hayvanları bu kamburdan kurtarmaya çalışabiliriz," dedi. Yeni türün ilk olarak Hollanda çiftliklerinde ortaya çıktığı ve o zamandan bu yana Almanya, Danimarka, Belçika, Lüksemburg ve Fransa'da salgınlara neden olduğu bildirildi.

BELÇİKA'DA SEKTÖR 'KRİZDE'

Belçika'da, Ekim 2023'te ilk kez fark edilmesinden bu yana 500'den fazla çiftlik, virüsün yeni varyantından etkilendi. Belçika'nın Federal Tarım Bakanı David Clarinval, mavi dil vakalarının etkisiyle sektörün "krizde" olduğunun kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Fransız hükümeti, BTV3 serotipi olarak adlandırılan yeni türden en çok etkilenen bölgelere 6,4 milyon doz aşı dağıtarak yanıt verdi. Dağıtılan aşıların 1,1 milyonu koyunlara verilecek ve 5,3 milyonu da sığırlar için ayrıldı. Salgını kontrol etmek amacıyla etkilenen bölgelerin etrafında da önlemler alındı. Ancak Tosti'ye göre çözüm, özellikle bazı çiftlikler için çok geç kalmış durumda.

"Aşılama çözüm ama çok geç kaldık. Ne yazık ki bu hastalık sürüye girdiğinde ona karşı oldukça çaresiz kalıyoruz çünkü yapabileceğimiz tek şey semptomları tedavi etmek."

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