Yeni Zelanda'daki Yanardağ Yeniden Faaliyete Geçti! Uçuşlar İptal Edildi

Yeni Zelenda’nın kuzeyindeki Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü küller nedeniyle 10 uçuş iptal edildi ve 3 uçuş ertelendi. Yanardağ 2019’da patladığında 22 turist ölmüş, 25 kişi de ağır yaralanmıştı.

Yeni Zelanda'daki Yanardağ Yeniden Faaliyete Geçti! Uçuşlar İptal Edildi

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı faaliyete geçti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında bulunan Beyaz Ada'daki yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 1,2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

UÇUŞLAR İPTAL OLDU

Ulusal hava yolu şirketi Air New Zealand'den yapılan açıklamada, patlamanın ardından Tauranga ve Rotorua havalimanlarından yapılması planlanan en az 10 uçuşun iptal edildiği, 3 uçuşun da ertelendiği bildirildi.

Ülkenin yer bilimleri araştırma enstitüsü GNS Science'ın açıklamasında geçen hafta Whakaari'de yeni bir menfezin tespit edildiği ve volkanik külde artış olduğu belirtilmişti.

2019'DA 22 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Popüler bir turizm merkezi olan adada yer alan Whakaari Yanardağı, Aralık 2019'da patlamıştı. Patlama sonucu 22 turist ölmüş, 25 kişi de ağır yaralanmıştı.

Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete GeçtiEtna Yanardağı Yeniden Faaliyete GeçtiDünya

Kaynak: AA

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