Ateşkes Sözde Kaldı: İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 2 bin 509'a Çıktı

Lübnan’da 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda can kaybı 2 bin 509’a yükseldi. Ateşkese rağmen güney bölgelerine yönelik saldırıların sürdüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 509’a, yaralı sayısının ise 7 bin 755’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre saldırılar özellikle ülkenin güneyinde yoğunlaştı.

YERİNDEN EDİLENLER 1 MİLYONU GEÇTİ

Aynı süreçte yüz binlerce kişi yerinden edilirken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını duyurdu. İsrail ordusunun 2 Mart’ta başlattığı hava saldırıları sonrası bölgede çatışmalar tırmanırken, birçok yerleşim yeri ağır hasar aldı.

Öte yandan 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarının sürdüğü iddia ediliyor. İsrail ordusu ise Lübnan’a yönelik 'operasyonel planın' onaylandığını duyurdu. Donald Trump, taraflar arasında sağlanan 10 günlük ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak sahadaki gelişmeler, ateşkesin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2 Bin 491'e Çıktıİsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2 Bin 491'e ÇıktıDünya

Trump Duyurdu: Lübnan Hattında Silahlar 3 Hafta Daha SusacakTrump Duyurdu: Lübnan Hattında Silahlar 3 Hafta Daha SusacakDünya

Lübnan İçin Tehlike Sinyali: ABD'den 'Fırsat Varken Ayrılın' UyarısıLübnan İçin Tehlike Sinyali: ABD'den 'Fırsat Varken Ayrılın' UyarısıDünya

Kaynak: AA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İran'dan 'Hürmüz Boğazı'nda Geri Dönüş Yok' Çıkışı İran'dan 'Hürmüz Boğazı'nda Geri Dönüş Yok' Çıkışı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İsrail Ordusunda Büyük Çıkmaz: İntiharların Önü Alınamıyor İsrail Ordusunda Büyük Çıkmaz: İntiharların Önü Alınamıyor
