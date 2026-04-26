Ateşkes Sözde Kaldı: İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 2 bin 509'a Çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 509’a, yaralı sayısının ise 7 bin 755’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre saldırılar özellikle ülkenin güneyinde yoğunlaştı.

YERİNDEN EDİLENLER 1 MİLYONU GEÇTİ

Aynı süreçte yüz binlerce kişi yerinden edilirken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını duyurdu. İsrail ordusunun 2 Mart’ta başlattığı hava saldırıları sonrası bölgede çatışmalar tırmanırken, birçok yerleşim yeri ağır hasar aldı.

Öte yandan 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarının sürdüğü iddia ediliyor. İsrail ordusu ise Lübnan’a yönelik 'operasyonel planın' onaylandığını duyurdu. Donald Trump, taraflar arasında sağlanan 10 günlük ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak sahadaki gelişmeler, ateşkesin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Kaynak: AA