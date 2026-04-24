Trump Duyurdu: Lübnan Hattında Silahlar 3 Hafta Daha Susacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan temsilcileriyle Oval Ofis’te gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından, 17 Nisan'da başlayan 10 günlük geçici ateşkesin süresinin 3 hafta daha uzatılması kararı alındığını açıkladı.

'BÜYÜK BİR ONURDU'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve büyükelçilerin de katıldığı görüşmeyi "çok başarılı" olarak niteleyen Trump, Washington’ın Lübnan’ın Hizbullah’a karşı korunması noktasında iş birliğini sürdüreceğini vurguladı.

Trump, sürece dair yaptığı açıklamada, "Bu tarihi toplantının bir parçası olmak büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı .

LİDERLER ZİRVESİ YOLDA

Başkan Trump, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray’da ağırlamayı planladığını belirterek, çözüm için kararlılık mesajı verdi.

Trump'ın açıklaması şöyle:

“ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ile birlikte İsrail ve Lübnan'ın üst düzey temsilcileriyle Oval Ofis'te bir araya geldik. Görüşme çok iyi geçti! ABD, Lübnan'ın kendisini Hizbullah'a karşı korumasına yardımcı olmak amacıyla Lübnan ile iş birliği yapacak. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak. Yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu tarihi toplantının bir katılımcısı olmak büyük bir onurdu!”

Kaynak: DHA