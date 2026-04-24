İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2 Bin 491'e Çıktı

İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 491'e yükseldi. Yaşamını yitirenler arasında 100 sağlık çalışanı da bulunuyor.

İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2 Bin 491'e Çıktı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 491'e, yaralı sayısı 7 bin 719'a ulaştı.

SAĞLIK ALTYAPISINA DA SALDIRI

İsrail saldırılarında 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 233'e çıktığı aktarıldı. İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 116 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi. Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Hamaney'in Durumu Kritik mi? NYT Tüm Ayrıntıları Yazdı Hamaney'in Durumu Kritik mi? NYT Tüm Ayrıntıları Yazdı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Abluka Gölgesinde Barış Arayışı: İslamabad'da İkinci ABD-İran Sınavı Abluka Gölgesinde Barış Arayışı: İslamabad'da İkinci ABD-İran Sınavı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor
Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı
Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Trump Duyurdu: İsrail-Lübnan Ateşkesi 3 Hafta Uzatıldı İsrail-Lübnan Ateşkesi Uzatıldı
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İstenen Cezalar Belli Oldu: Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi