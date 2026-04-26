İsrail Ordusunda Büyük Çıkmaz: İntiharların Önü Alınamıyor

İsrail’in Haaretz gazetesine dayandırılan haberde, intihar vakalarının büyük bölümünün Gazze’deki saldırılar sürecinde yaşanan psikolojik etkilerle bağlantılı olduğu aktarıldı.

2026 YILINDA 10 ASKER 2 POLİS İNTİHARI

Habere göre, yalnızca nisan ayı içinde görevde bulunan 6 askerin intihar ettiği, yılbaşından bu yana toplam intihar vakalarının en az 10’a yükseldiği belirtildi.

Aynı dönemde 2 İsrail polis memurunun da intihar ettiği ifade edildi.

CİDDİ ZAAFİYET VAR

İsrailli askerler ve travma uzmanlarına dayandırılan değerlendirmelerde, ordu içinde psikolojik destek mekanizmalarında ciddi zafiyetler bulunduğu öne sürüldü.

Askerlerin ruh sağlığına yönelik destek günlerinin iptal edildiği, saha içindeki psikolojik destek personelinin azaltıldığı ve komutanların erken uyarı işaretlerine yeterince önem vermediği ifade edildi.

GAZZE SONRASI YÜKSELİŞ

Haberde, intihar vakalarındaki artışın Gazze saldırıları sonrası belirgin hale geldiği ve askerler arasındaki intihar eğiliminin 2023’ten bu yana devam ettiği belirtildi.

İsrail kaynaklarına göre, 2025 yılında zorunlu askerlik görevindeki 22 askerin intihar ettiği ve bunun son 15 yılın en yüksek seviyesi olduğu aktarıldı.

İsrail medyasında, artan intihar vakalarının Gazze’de yürütülen saldırıların yarattığı psikolojik baskıyla bağlantılı olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.