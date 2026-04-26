İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Müzakere Çıkışı: Diyaloğa Evet Teslimiyete Hayır

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile devam eden müzakere sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgularken teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısız olacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Müzakere Çıkışı: Diyaloğa Evet Teslimiyete Hayır
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'daki acil hizmetler merkezini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

'DİYALOĞA EVET TESLİMİYETE HAYIR'

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezişkiyan, diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Uluslararası sistemdeki "çifte standartları" eleştiren Pezeşkiyan, herhangi bir ülkeye yapılan askeri saldırının "evrensel olarak kabul görmüş" ilkelere aykırı olduğunu ve ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşın da hukuksuz olduğunu vurguladı.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve sivil merkezlerin de hedef alındığına işaret eden İran Cumhurbaşkanı, "Sivilleri, önde gelen kişileri, çocukları hedef almanın, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere hayati merkezleri tahrip etmenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde ne gibi bir gerekçesi olabilir?" sorusunu yöneltti.

'TESLİM OLMAYA ZORLAYAN GİRİŞİMLER BAŞARISIZLIĞA MAHKUM'

İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail'in saldırılarına rağmen İran'ın "ilkeli" duruşundan taviz vermediğini söyleyerek şunları kaydetti:

"İran savaş ve istikrarsızlık arayışında değildir ve her zaman farklı ülkelerle diyalog ve yapıcı etkileşimi vurgulamıştır. Buna karşılık ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimleri de başarısızlığa mahkumdur. İran milleti asla böyle bir yaklaşımı kabul etmeyecektir."

Kaynak: AA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bakan Fidan'dan Barış Diplomasisi: İranlı ve Pakistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü Bakan Fidan, İranlı ve Pakistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
ÇOK OKUNANLAR
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım' Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı
Motorin ve Benzine Bir Zam Daha Kapıda: Tarih Belli Oldu Motorin ve Benzine Bir Zam Daha Kapıda