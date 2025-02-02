Ateşkes Sağlandı ama Gazze’de Can Kaybı Artıyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, daha önce yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yıkılan binaların enkazından ise 9 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı duyuruldu.

CAN KAYBI 47 BİN 498’E YÜKSELDİ

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 498'e, yaralı sayısının ise 111 bin 592'ye yükseldi.

Kaynak: İHA