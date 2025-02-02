Ateşkes Sağlandı ama Gazze’de Can Kaybı Artıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'nde daha önce yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 9 kişinin cansız bedenine çıkarılmasıyla Gazze’deki toplam can kaybı 47 bin 498'e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, daha önce yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yıkılan binaların enkazından ise 9 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı duyuruldu.
CAN KAYBI 47 BİN 498’E YÜKSELDİ
Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 498'e, yaralı sayısının ise 111 bin 592'ye yükseldi.
Kaynak: İHA