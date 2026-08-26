Artçı Sarsıntılar Durmuyor, Heyelanlar Yolları Yuttu! Pasifik Ateş Çemberi'nde Bilanço Ağırlaşıyor

Endonezya’nın Flores bölgesini sarsan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilanço netleşiyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 103’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise bin 666 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

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Artçı Sarsıntılar Durmuyor, Heyelanlar Yolları Yuttu! Pasifik Ateş Çemberi'nde Bilanço Ağırlaşıyor
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Pasifik Ateş Çemberi kuşağında yer alan ada ülkesi Endonezya, son yılların en büyük deprem felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. 15 Ağustos'ta ülkeninFlores bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, gelen son veriler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

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Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiğini, yaralı sayısını bin 666 olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6,2 olmak üzere 2 bin 700'ün üstünde artçı sarsıntı kaydedilmişti. Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti. Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.

Kaynak: AA

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Endonezya Deprem
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