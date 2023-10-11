Arjantin’de orman yangını yerleşim bölgelerine sıçradı

Arjantin’in Cordoba eyaletinde başlayan orman yangınları yerleşim bölgelerine ulaştı, en az 600 kişi tahliye edildi.

Son Güncelleme:

Arjantin’de sıcak hava dalgasının etkili olduğu Cordoba eyaletinde orman yangını çıktı. Villa Carlos Paz kentinde yerleşim bölgelerine sıçrayan ve hızla yayılan alevler nedeniyle halk panikle şehri terk etmeye başladı.

Bazı evleri alevlerin sardığı yangında en az 600 kişi tahliye edildi. Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 960 itfaiyeci ile 8 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Çevredekilerin yoğun duman nedeniyle nefes alma zorluğu yaşadığı, çok sayıda hayvanın ise yangında telef olduğu öğrenildi.

Şehre ilerleyen yangın nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, bir kişinin kundaklama şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basında yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 27 yaşındaki şahıs ifadesinde kamp ateşi yaktığını ancak alevlerin bir anda kontrolden çıktığını söyledi.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, bölgede 37 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları, düşük nem ve etkili olan kuvvetli rüzgarların, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Japonya'da trende kimyasal madde paniği: 4 yaralı Japonya'da trende kimyasal madde paniği: 4 yaralı
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 31 kişi hayatını kaybetti İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 31 kişi hayatını kaybetti
Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı
Mısır’da polis merkezinde yangın: 38 yaralı Mısır’da polis merkezinde yangın: 38 yaralı
Özbekistan’da depoda şiddetli patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı Özbekistan’da depoda şiddetli patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı
Meksika’da sel: 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp Meksika’da sel: 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
F-35A savaş uçakları ilki denedi! F-35A savaş uçakları ilki denedi!
Romanya’da yol yapım çalışmasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi Romanya’da yol yapım çalışmasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi
İtalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem İtalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Güney Afrika’da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika’da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da sünger fabrikasında şiddetli yangın Mısır’da sünger fabrikasında şiddetli yangın
İspanya’da sel: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kayıp İspanya’da sel: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kayıp
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi