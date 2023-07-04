Annesinin öldüğünü 30 yıl boyunca bildirmedi, devleti dolandırdı

ABD'nin California eyaletinde bir adam, sosyal güvenlik ödemelerini ve emekli maaşını alabilmek için 30 yılı aşkın süredir annesinin ölümünü gizlediğini doğruladı. 

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Annesinin öldüğünü 30 yıl boyunca bildirmedi, devleti dolandırdı

Poway'de yaşayan Donald Felix Zampach, savcılığa göre bu süreçte kamu fonlarından annesi adına yaklaşık 830 bin dolar aldı ve sahte kredi kartları aracılığıyla 30 bin dolar topladı. 

İmzaladığı itiraf pazarlığı anlaşmasına göre Zampach, dolandırıcılığa 1990'da annesi Japonya'da hayatını kaybedince başladı. Annesi ölmeden kısa süre önce Zampach, annesinin evinin tapusunu kendi üzerine aldı ve onun adına iflas başvurusunda bulundu. 

İlerleyen yıllarda Zampach, ilerleyen yıllarda annesinin imzasını taklit etti ve vergi iadelerini yaptı. Banka hesaplarını da açık tutan Zampach, annesinin ölümünün sosyal güvenlik kurumuna bildirmediği için 30 yıl boyunca çekleri almaya devam etti. 

İtiraf sözleşmesi kapsamında Zampach, Poway'deki evini devlete iade etti ve varlıklarını 830 bin dolarlık borcu için kullanmak zorunda kaldı. Zampach'ın cezası 20 Eylül'de açıklanacak.

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