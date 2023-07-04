ABD'de 4 binin üzerinde uçuş ertelendi

ABD havalimanlarından gerçekleştirilmesi planlanan 4 binin üzerinde iç ve dış hat uçuşları, olumsuz hava koşulları yüzünden ertelendi.

Flight Aware uçuş izleme sitesine göre, Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken 4 bin 165 uçuş ertelendi, 131 sefer iptal edildi.

ABD’nin doğu yakasında gök gürültülü fırtınalar etkili olurken ülkenin batı ve güneyi ise mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla boğuşuyor.

Kaynak: AA