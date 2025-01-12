Anlaşma Sona Erdi: Fransa, Bir Askeri Üsten Daha Çekildi

Fransa, Çad ile yapılan işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından Abeche Askeri Üssü'nden çekildi. Üste düzenlenen devir teslim törenine, Fransız ve Çadlı yetkililer geniş bir katılım sağladı. Törende konuşan Abeche Valisi Bachar Ali Souleymane, "Bu tarihi karar, Çad'ın savunma ve güvenlik güçlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir” dedi.

SON TAHLİYE 31 OCAK’TA

Törenin sonunda, Fransız askerlerinin konuşlandığı Abeche Askeri Üssü’nün Çad ordusuna devrine ilişkin anlaşma taraflar arasında imzalandı. Üste görev yapan 120 Fransız askerden 90’ı ülkeden ayrılırken, kalan askerlerin de 31 Ocak’a kadar tahliye edilmesi planlanıyor.

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Fransız askeri birlikleri ve savaş uçaklarının ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.

Kaynak: AA