AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan Yeni Suriye Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı Suriye toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kallas, Suriye'de hem umut hem de zorluklar olduğunu belirterek, Riyad'daki toplantıda Körfez, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de devam eden geçiş süreci hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Suriye'ye yönelik yaptırımların da toplantının gündeminde olacağını belirten Kallas, “Yaptırımların nasıl hafifletilebileceğine bakacağız fakat bunun ardından Suriye'yi tüm çeşitliliğiyle yansıtan bir siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir. AB, bize ihtiyaç duyulan ve en faydalı olabileceğimiz bu geçiş sürecine yardımcı olmak üzere buradadır” dedi.

Kaynak: DHA