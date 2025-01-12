Üsküp Kara Teslim: Yürümek İmkansız

Makedonya'nın başkenti Üsküp kara teslim oldu. Üsküplüler kar nedeniyle yolda yürürken bile zor anlar yaşadı.

Üsküp Kara Teslim: Yürümek İmkansız

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dün akşamdan itibaren etkisini artırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Kentteki Makedonya Meydanı, karın keyfini ve Vardar Nehri'nin manzarasını bir arada çıkarmak isteyenlerle doldu.

Üsküp'ün birçok noktasında yürüyüşe çıkan yayalar, kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yoğun kar, araç trafiğini de etkilerken, belediye ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, ülkede kar yağışı Üsküp dışında da birçok kentte etkisini gösterdi. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.​​​​​​​

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Kaynak: AA

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