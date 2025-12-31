Almanya'yı Şoke Eden 30 Milyon Euroluk Banka Soygunu! 3 Binden Fazla Kasayı Matkapla Kırdılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'nın batısında yer alan bir şehrin banka şubesindeki kasadan yaklaşık 30 milyon euro değerinde nakit ve değerli eşya çalındı. AFP'ye konuşan bir polis sözcüsü, hırsızlığı Hollywood'un filmi Ocean's Eleven'a benzeterek olayın "profesyonelce yürütüldüğünü" söyledi.

3 BİNDEN FAZLA KASAYI MATKAPLA KIRDILAR

Hırsızların matkap kullanarak kasayı açtığını aktaran polis; içinde para, altın ve mücevher bulunan üç binden fazla kiralık kasanın kırıldığını bildirdi. Pazartesi sabah erken saatlerde bir yangın alarmının çalıştırılmasının ardından suçtan haberdar olduklarını belirten polis, hırsızların soygunu yapmak için sessiz Noel günlerinden yararlandığını dile getirdi. Görgü tanıkları, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında büyük çantalar taşıyan birkaç adam gördüklerini ifade etti.

Polis de güvenlik kamerası görüntülerinde De-La-Chevallerie-Strasse'deki bir garajdan siyah bir Audi RS 6'nın çıktığının görüldüğünü söyledi. Reuters'a açıklama yapan bir bölge sakini "Dün gece uyuyamadım. Hiçbir bilgi alamıyoruz" derken kasanın içinde emeklilik için biriktirdiği paranın bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Banka ise müşterilerin kiralık kasalarının yüzde 95'inin hırsızlar tarafından zorla açıldığını, hırsızlıktan etkilenme olasılıklarının "çok yüksek" olduğunu duyurdu.

İlk araştırmalar, şüphelilerin bankaya girip bitişikteki otoparktan kaçtıklarını gösteriyor.

Kaynak: Gazete Oksijen