Şamanların 2026 Kehanetleri Dünya Liderlerini İşaret Etti: 'Biri Hastalanacak Biri Kaçacak'

Peru'da her yılın sonunda ayin düzenleyen şamanlar, 2026 ile ilgili de kehanetlerde bulundu. Topluluk, ABD Başkanı Trump ve Venezuela lideri Maduro'yu işaret etti.

Son Güncelleme:
Güney Amerika ülkesi Peru'da her yılın sonunda bir araya gelerek ayin düzenleyen ve sonraki yıl yaşanacaklara dair kehanetlerde bulunan şamanlar dün yine çarpıcı öngörülerini paylaştı. Şamanların lideri Juan de Dios Garcia, 2023'ten beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşının 2026 yılında sona ereceğini ve barışın geleceğini ifade etti.

'ABD HAZIRLIKLI OLMALI'

Dünya liderleriyle ilgili birçok öngörüde bulunan şamanlar, "ABD hazırlıklı olmalı çünkü Donald Trump çok ciddi bir hastalık geçirecek" şeklinde bir tahmin de paylaştı.

'MADURO DEĞİŞECEK'

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ülkeden kaçacağını da iddia eden şamanlar, "Maduro'nun değişeceğini görüyoruz. Venezuela'dan kaçacak ve yakalanamayacak" diye konuştu.

'PERU'NUN YENİ LİDERİ FUJİMORİ'

Şamanlar, bir plajda gerçekleşen ayin sırasında Çin lideri Şi Cinping ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin de posterlerini taşırken Peru'nun yeni liderinin de eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori olacağını öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Peru Donald Trump
Son Güncelleme:
