Almanya’dan Türkiye'deki uzmanlar için 'online vize' kolaylığı

Almanya, Türkiye'den “uzman, nitelikli ve eğitimli" kişileri almak için vize sistemini değiştiriyor. Nitelikli Göç Yasası çıktıktan sonra uygulama yönetmeliği ve sistemin uygulanması ile ilgili ayrıntılar üzerinde çalışan Almanya'da, hala yaklaşık 2 milyon uzman personel açığı var.

Yabancı kökenli nitelikli elemanların vize başvurularının daha hızlı olması için, online başvuru sistemi getirilecek. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Brandenburg'daki Dışişleri Birimi'ni ziyaretinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Feaser, dijitalleşme için gerekli çalışmaları başlattıklarını ve sistemin daha hızlı şekilde vize vermesini sağlamak için gereken hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyen uzmanlar Şans Kartı'yla puan toplayacak ve şu koşulları yerine getirdiğinde vize alabilecek:

Uygun işyeri

Başvurucunun, Almanya'da mesleğine uygun işyeri bulması gerekiyor. Hatta turist olarak gelmişse bile, uygun işyeri bulduğunda oraya başvurabilecek ve oturma izni alabilecek.

İş deneyimi ve diploma

Başvurucunun, örneğin kalorifer tesisatçılığı ya da sağlık sektöründe deneyiminin olması ek bir şans alması demek. Bu alanda meslek eğitimi yapmış olması ekstra bir puan olacak. Yani meslek eğitimi mezunları, Almanya'ya gitmede artı bir puan önde olacak.

Dil becerisi

Vize için, belirli bir düzeyde Almanca bilgisi aranacak. Doktorlarda şu an bu B2 olarak uygulanıyor. Ama nitelikli diğer ara elemanlarda A2 düzeyinde Almanca yeterli olabilecek. Diploma denkliğinde ağır şartlar aranmayacak.

Yaş ve meslek

Tercihen 45 yaşına kadar olanlar alınacak. Ancak belirli bir puanlama sistemi olduğu için 10 üzerinden 6 ya da 7 puanı toplayanlar rahatlıkla vize alıp ayarladığı işe başlayabilecek.

Almanya'da yakını olması

Başvurucunun, Almanya'da yakınının olması ve oraya uyum sağlayabileceğini göstermesi de, kolay çalışma vizesi için artı 1 puan olacak.

Puanlama sistemi

Her bir beceri için belirli puanlama var. Dil ve yaş için birer puan, meslek eğitimi ve deneyimi için 2'şer puan gibi. Kişi üniversite mezunu ise ve deneyimi varsa da bu ekstra puan olacak.