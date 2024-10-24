Almanya'dan İsrail'e Silah Satışında Artış

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisinin soru önergesini yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetinin ağustos ayından bu yana İsrail'e 94,05 milyon avroluk silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdiğini açıkladı.

Bu meblağ, Almanya Ekonomi Bakanlığının Federal Meclis Ekonomi Komisyonuna bildirdiği rakamın iki katından fazla oldu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, 16 Ekim'de Federal Meclis Ekonomi Komisyonuna, hükümetin bu yıl 13 Ekim itibarıyla İsrail'e 45,74 milyon avroluk silah ve teçhizat ihracatı onayı verdiğini belirtmişti.

Alman hükümetinin 2023'te İsrail'e 326 milyon avroluk silah ve teçhizat ihracatı onayı verdiği bildirilmişti.

Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, 10 Ekim'de mecliste yaptığı konuşmada, hükümeti İsrail'e aylardır mühimmat ve tankların yedek parçalarının gönderilmesi için ihracat izni vermemekle suçlamıştı.

Bunun üzerine Başbakan Olaf Scholz, İsrail'e silah sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini söylemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Almanya'dan temin edilen silahların kullanımında uluslararası insancıl hukuka uyacağına dair İsrail'den mektup aldıklarını ifade etmişti.

Öte yandan Forsa şirketinin 17-18 Ekim'de telefonda 7 bin kişiyle yaptığı ankete katılanların yüzde 60'ı, Almanya'dan İsrail'e silah ihracatına karşı olduğunu belirtmişti.

Soykırım suçları işleyen İsrail'e, Almanya'dan silah teslimatlarının sürmesine destek verenlerin oranı ise yüzde 31'de kalmıştı.​​​​​​​

Kaynak: AA