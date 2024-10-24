Pakistan'da 9 Militan Etkisiz

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda 9 militanın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Pakistan'da 9 Militan Etkisiz

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Bajur bölgesinde dün gece silahlı gruplara yönelik askeri operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucunda 9 militanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ayrıca, operasyonda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin ülkedeki terör tehdidini yok etmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Pakistan'da 9 Militan Etkisiz - Resim : 1

PAKİSTAN'DA TERÖR

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgeyi Beluc halkının yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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