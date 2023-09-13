Almanya’da şiddetli fırtına ve dolu: 1 ölü

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde şiddetli fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, 1 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Almanya’da şiddetli fırtına ve dolu: 1 ölü

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Worms kentini şiddetli fırtına ve yağış vurdu. Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, araçlarda hasar oluştu. Caddelerde ve binaların bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Kentin bazı noktalarında ise dolu yağışı etkili oldu. Yollar dolu yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, kent sakinleri bir günde kışı yaşadı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye teşkilatı fırtınayla ilgili yaklaşık 120 çağrıya yanıt verildiğini açıkladı.

Polisten edinilen bilgiye göre scooter kullanan 43 yaşındaki 1 kişi ise yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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