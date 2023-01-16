Almanya Savunma Bakanı istifa etti, medyayı suçladı

Tartışmaların odağındaki Almanya Savunma Bakanı Lambrecht istifa ettiğini duyurdu. Lambrecht, istifa açıklamasında medyayı şikayet etti.

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Almanya Savunma Bakanı istifa etti, medyayı suçladı

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, askeri modernizasyon, Ukrayna'ya askeri yardım gönderimi gibi konularda yapılan eleştirilerin ardından istifa etti.

Euronews’te yer alan habere göre; Bakan Lambrecht, yılbaşı gecesi de havai fişekler atılırken, paylaştığı görüntülü mesajla eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşında 'etkisiz kaldığı' ve 'yanlış söylemlerde' bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Lambrecht, düzenlediği basın toplantısı ile istifa etti.

MEDYADAN ŞİKAYET ETTİ

Lambrecht, medyanın üzerindeki baskısından şikayet ederek istifasını Başbakan Olaf Scholz'a sunduğunu kaydetti.

Yeni savunma bakanının kim olacağı henüz bilinmiyor.

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