Almanya, İran'ı Kınadı

Almanya, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail, İran tarafından füzelerle saldırıya uğramaktadır. Mevcut saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

İran'ı bu tehlikeli tırmanışa karşı uyardıklarını belirten Baerbock, İran'ın saldırıları durdurmasını istedi. Baerbock, bunun bölgeyi daha da uçuruma sürüklediğini kaydetti.

- İRAN'IN İSRAIL'E SALDIRILARI

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA