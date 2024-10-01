Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanı Yemin Etti

Claudia Sheinbaum, yemin ederek Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu.

Sheinbaum, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak Kongre kürsüsünde yemin etti.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olmasının önemine dikkati çeken Sheinbaum, bu mevkiye sadece kendisinin değil Meksika'da "kendi yollarını çizmek için mücadele eden tüm kadınların" da geldiğini dile getirdi.

Sheinbaum, yatırımların desteklenmesi, gıda ve akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesi gibi birçok vaatte bulunmasının yanı sıra ABD ve Kanada ile yapılan serbest ticaret anlaşmasını destekledi.

Eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un bütün politikalarını devam ettireceğini belirten Sheinbaum, "Anlamsız uyuşturucu savaşına geri dönüş olmayacak." ifadesini kullandı.

Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Sheinbaum, 2 Haziran'da yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA