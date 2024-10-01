İsrail'li Bakan, Yafa Saldırısını Düzenleyenlerin Ailesinin Gazze'ye Sürülmesini İstedi

İsrailli Maliye Bakanı, Yafa'daki silahlı saldırıyı düzenleyenlerin ailelerinin Gazze'ye sürülmesini istedi

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İsrail'li Bakan, Yafa Saldırısını Düzenleyenlerin Ailesinin Gazze'ye Sürülmesini İstedi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde silahlı saldırı düzenleyen 2 Filistinlinin ailelerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.

Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam Yafa'daki silahlı saldırının işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Filistinlilerin ailelerinin El Halil'deki evlerinin yıkılmasını talep eden Smotrich, bu ailelerin de Gazze'ye sürülmesini istedi.

Smotrich, söz konusu Filistinli ailelerin Gazze'ye sürülmesi önerisini katılacağı kabine toplantısında da önereceğini kaydetti.

Yafa'da akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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