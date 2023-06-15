Almanya, Holokost'tan kurtulanlara 2024'e kadar 1,4 milyar dolar tazminat ödeyecek

Almanya'nın gelecek yıl dünya çapında Holokost'tan kurtulanlara ödenecek tazminatı 1,4 milyar dolara yükselttiği duyuruldu.

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Almanya, Holokost'tan kurtulanlara 2024'e kadar 1,4 milyar dolar tazminat ödeyecek

Almanya'nın gelecek yıl dünya çapında Holokost'tan kurtulanlara ödenecek tazminatı 1,4 milyar dolara yükselttiği duyuruldu.

Maliye Bakanlığı ile müzakereler sonucu Holokost mağdurlarına evde bakım ve destek hizmetlerinin sağlanması için 888,9 milyon ABD doları ödenmesi kararlaştırıldı. Buna ek olarak Almanya'ya Karşı Yahudi Mülkiyet Talepleri Konferansı'na göre dünya çapında 128 bin Holokost mağduru için Hurtship Fonuna yapılacak sembolik ödemelerde 175 milyon dolarlık artış sağlandığı bildirildi. Çeşitli plan ve programlarla toplam 1,4 milyar dolar ödeme yapılacağı belirtildi.

Talepler Konferansı Başkan Yardımcısı Greg Schneider, Holokost'tan kurtulan son nesil yaşlandıkça ve ihtiyaçları arttıkça bu müzakerelerin daha da önem kazandığını söyledi. Schneider, "Hayatta kalanlara doğrudan ödeme yapılmasını ve sosyal yardım hizmetlerinin genişletilmesini güvence altına almak, her Holokost mağdurunun ihtiyaç duyduğu sürece bakım almasını ve her bir ihtiyacının karşılanmasını sağlamak açısından kritik önem taşıyor." dedi.

Hurtship Fonu ek ödemesi, başlangıçta Kovid-19 salgını nedeniyle tek seferlik bir ödeme olarak oluşturulmuş ve sonunda Holokost'tan kurtulanlara üç ek ödeme yapılmasına karar verilmişti.

Bu yıl Almanya, Aralık 2023'te sona erecek tasarruf ödemelerini 2027 yılına kadar uzatmayı da kabul etti.

Her ek yıl için kişi başına yapılacak ödeme 2024'te yaklaşık 1370 dolar, 2025'te 1425 dolar, 2026'da 1480 dolar ve 2027'de 1534 dolar olarak belirlendi.

Tazminat Konferansı, bu ödemeleri alanların genellikle emeklilik programlarına uygun bulunmayan Rus Yahudileri olduğunu ve bu kişilerin çocukken ölüm kamplarından kaçarak kurtulduklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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