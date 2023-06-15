Filipinler'de 6.2 büyüklüğünde deprem

Deprem yerel saate göre sabah saat 10 sularında (TSİ 05.00) başkent Manila'ya yaklaşık üç saatlik mesafede bulunan Calatagan kasabası açıklarında 112 km derinlikte meydana geldi.

Deprem başkentte insanların binalardan dışarı fırlamasına neden oldu.

AFP'ye konuşan Calatagan belediyesi polis şefi Emil Mendoza, Manila da dahil olmak üzere ülkenin yoğun nüfuslu merkez bölgelerinde de hissedilen sarsıntının ardından kendisinin ve personelinin dışarıya koştuğunu söyledi.

Afet yetkilileri depremin 30 saniye ila 1 dakika arası sürdüğünü belirtti.

Channel News Asia'nın haberinde, yetkililerin hala depremin etkisini değerlendirmekte olduğu ifade edildi.

Sivil savunma ofisi yetkili Diego Mariano "Şu an itibariyle, raporlama zamanı itibariyle büyük bir hasar ya da can kaybı yok. Değerlendirme halen devam ediyor" dedi.

Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik havzası boyunca uzanan yoğun sismik ve volkanik faaliyetlerin olduğu Pasifik "Ateş Çemberi" boyunca yer alan Filipinler'de depremler sık sık meydana geliyor.