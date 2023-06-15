Polonya’da hamile kadın hastanede öldü: "Doktorlar kürtaj seçeneğini söylemedi"

Polonya’da hamile bir kadının hastanede septik şok ile hayatını kaybetmesinin ardından doktorların kendisine hayatını kurtarabilecek kürtaj seçeneğini sunmadığı anlaşıldı. Ülkenin dört bir yanında kadınlar sokağa çıkarak kürtaj hakkı için protesto düzenledi. 

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Polonya’da hamile kadın hastanede öldü: "Doktorlar kürtaj seçeneğini söylemedi"

The Guardian’da yer alan habere göre, Polonya hasta hakları ombudsmanı Bartlomiej Chmielowiec, 33 yaşındaki hamile hasta Dorota Lalik’e gittiği hastanede hayatını kurtarmak için kürtaj seçeceği sunulmadığını açıkladı. Chmielowiec, hastanenin hastadan bilgi gizleyerek haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Lalik’in eşi Polonya medyasına yaptığı açıklamada “Kimse bize Dorota’yı kurtarma şansını vermedi, hayatının risk altında olduğunu dahi söylemediler” dedi.

Hamilelik, hamile kişinin sağlığı veya yaşamı için bir risk oluşturuyorsa veya tecavüz veya ensest gibi bir suçun sonucuysa, kürtaj Polonya'da yasal olmaya devam ediyor. Ancak 2020'de Polonya anayasa mahkemesi, cenin anormallikleri nedeniyle kürtajın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Lalik’in ailesini temsil eden avukat Jolanta Budzowska'ya göre, bu karar Polonyalı doktorlar üzerinde "dondurucu bir etki" yarattı.

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